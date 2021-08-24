Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Electronic Arts открывает доступ к патентам ряда своих технологий, повышающих доступность игр для пользователей с ограниченными возможностями. Кроме этого, разработчикам становятся доступны некоторые дополнительные инструменты, исходный код которых открыт и опубликован в репозиториях GitHub.

Как отмечает The Verge, в число патентов входит известная по Apex Legends система Ping, представляющая собой продвинутую систему коммуникации с другими игроками без использования голосовой или текстовой связи. Ping позволяет без слов достаточно точно передать команде информацию о своих действиях, действиях противника и другую информацию с помощью меток, внутриигровых эмоций и прочих «контекстно-зависимых аудиовизуальных сообщений».

анонсы и реклама RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

EA делает открытыми патенты на технологии улучшения видимости, регулирования яркости и контрастности, а также патенты на технологии, которые помогут игрокам со слабым слухом. Список всех патентов можно увидеть на официальной странице патентного обязательства EA для повышения доступности.