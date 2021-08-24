EA делает открытыми патенты на ряд своих технологий повышения доступности игр
Electronic Arts открывает доступ к патентам ряда своих технологий, повышающих доступность игр для пользователей с ограниченными возможностями. Кроме этого, разработчикам становятся доступны некоторые дополнительные инструменты, исходный код которых открыт и опубликован в репозиториях GitHub.
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Как отмечает The Verge, в число патентов входит известная по Apex Legends система Ping, представляющая собой продвинутую систему коммуникации с другими игроками без использования голосовой или текстовой связи. Ping позволяет без слов достаточно точно передать команде информацию о своих действиях, действиях противника и другую информацию с помощью меток, внутриигровых эмоций и прочих «контекстно-зависимых аудиовизуальных сообщений».
EA делает открытыми патенты на технологии улучшения видимости, регулирования яркости и контрастности, а также патенты на технологии, которые помогут игрокам со слабым слухом. Список всех патентов можно увидеть на официальной странице патентного обязательства EA для повышения доступности.
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