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Недавно на рынке появилась Radeon RX 6600 XT. Очередная видеокарта от AMD оказалась неплохим решением для игр в разрешении 1080p, демонстрируя производительность выше GeForce RTX 3060, а в некоторых проектах выше RTX 3060 Ti. Следующей видеокартой AMD будет Radeon RX 6600, ожидается она в сентябре, но оценить ее возможности можно уже сейчас, поскольку видеокарта на аналогичном графическом процессоре Navi 23 уже выпущена и это профессиональная модель Radeon Pro W6600.

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Такое тестирование выполнил автор ресурса Igor’s LAB. Частоты видеокарты Radeon Pro W6600 были скорректированы, чтобы соответствовать предполагаемым характеристикам игровой видеокарты Radeon RX 6600. Специалист установил базовую частоту графического процессора 2331 МГц, максимальную частоту 2580 МГц и повысил скорость работы памяти до 16 Гбит/с, уложившись в TDP до 130 Вт. Усредненный показатель TDP в результате тестирования был на 25% ниже, чем у GeForce RTX 3060.

Источник изображения: Igor's LAB анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Усредненная по всем играм производительность псевдо Radeon RX 6600 в разрешении 1080p оказалась только на 4% ниже GeForce RTX 3060 и на 5% ниже Radeon RX 5700 XT. По оценкам ресурса VideoCardz, рекомендованная стоимость будущей модели составит 300…330 долларов США.