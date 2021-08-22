Продвинутый планировщик для работы с процессорами Intel Alder Lake получит только Windows 11
Intel делает ставку на гетерогенную архитектуру и начинает масштабное внедрение в настольный и мобильный сегмент процессоров, сочетающих производительные и эффективные ядра. Чтобы раскрыть весь потенциал, используется технология Intel Thread Director, объединяющая аппаратный планировщик в процессоре и программный планировщик Windows. Упор делается на Windows 11, но что будет с другими операционными системами?
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Представители СМИ, беседовавшие со специалистами компании на Intel Architecture Day 2021, уточняют, что новый планировщик разрабатывается с упором на Windows 11. Как отмечает старший редактор по аппаратному обеспечению PCGamer Джейкоб Ридли, «именно ваша ОС принимает самые важные решения по управлению системными ресурсами на лету», что касается Linux: «Alder Lake хорошо работает в Linux, он не используют весь потенциал динамического планировщика. Вместо этого он использует более статичный».
Ясности добавляет ресурс AnandTech, подчеркивая серьезные различия планировщиков Windows 11 и 10. Новая ОС анализирует большее количество показателей для распределения потоков и переключения режимов работы процессора, причем распределение по «гиперпотокам» происходит в последнюю очередь. Планировщик управляет и выбором тактовой частоты, скорость переключения которой увеличилась на порядок. «Десятка» не будет использовать Thread Director, полагаясь на более простую версию планировщика, а значит весь потенциал Alder Lake в ней задействовать не удастся.
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