Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Продвинутый планировщик для работы с процессорами Intel Alder Lake получит только Windows 11

Другие операционные системы будут работать с Alder Lake менее эффективно.
[ ] для раздела Блоги
4
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Intel делает ставку на гетерогенную архитектуру и начинает масштабное внедрение в настольный и мобильный сегмент процессоров, сочетающих производительные и эффективные ядра. Чтобы раскрыть весь потенциал, используется технология Intel Thread Director, объединяющая аппаратный планировщик в процессоре и программный планировщик Windows. Упор делается на Windows 11, но что будет с другими операционными системами?

Оригинальное фото Alexandru-Bogdan Ghita, Unsplash

реклама

 

Представители СМИ, беседовавшие со специалистами компании на Intel Architecture Day 2021, уточняют, что новый планировщик разрабатывается с упором на Windows 11. Как отмечает старший редактор по аппаратному обеспечению PCGamer Джейкоб Ридли, «именно ваша ОС принимает самые важные решения по управлению системными ресурсами на лету», что касается Linux: «Alder Lake хорошо работает в Linux, он не используют весь потенциал динамического планировщика. Вместо этого он использует более статичный».

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3090 в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Ясности добавляет ресурс AnandTech, подчеркивая серьезные различия планировщиков Windows 11 и 10. Новая ОС анализирует большее количество показателей для распределения потоков и переключения режимов работы процессора, причем распределение по «гиперпотокам» происходит в последнюю очередь. Планировщик управляет и выбором тактовой частоты, скорость переключения которой увеличилась на порядок. «Десятка» не будет использовать Thread Director, полагаясь на более простую версию планировщика, а значит весь потенциал Alder Lake в ней задействовать не удастся.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel windows 10 windows alder lake alder lake-s windows 11
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
+
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
11
F1 2020: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Days Gone: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
3
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PN41
15
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
23
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
19
Biomutant: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
7
Обзор TWS-наушников CGPods 5.0: вся правда о преимуществах и недостатках CaseGuru
8

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 23
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в РФ продолжают расти – GeForce RTX 3080 подорожала на 55 000 р за неделю
125
Бесплатная раздача GTA V привлекла 7 миллионов новых пользователей
12
MIUI 12.5 принесла функцию расширения ОЗУ на смартфоны Xiaomi
4
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink нестабилен и обладает высоким пингом до 75 миллисекунд
121
76 смартфонов Samsung получили прошивку One UI 3.1
+
RTX 4000 выпустят в середине 2022 года, а дефицит RTX 3000 продлится весь следующий год
90
Биткоин подбирается к $50 000 – Киты толкают криптовалюту вверх, а эксперты РБК ожидают рост Эфира
93
Случайно оставленный напальчник нагревал RTX 3090 до 110°С
16
Microsoft приступила к тестированию последнего большого обновления Windows 10 21H2
18
Житель ЮАР не может восстановить доступ к кошельку с Биткоинами на сумму $1 000 000
18
Началось открытое бета-тестирование Diablo II Resurrected
48
Процессоры AMD Ryzen 7000 не получат поддержку PCIe Gen5
38
Илон Маск лично представил робота Tesla Bot, переодевшись в него на сцене
30
Сценаристка Рианна Пратчетт недовольна тем, что все три героя Grand Theft Auto V — мужчины
61
Вышла первая часть Mafia Titanic Mod — модификации-долгостроя для оригинальной Mafia
2
Microsoft впервые выпустила ISO-образы Windows 11, теперь систему можно установить без обновлений с «Десятки»
6
Геймер нашел напальчник под термопрокладкой GeForce RTX 3090 Founders Edition
27
Стало известно, сколько примерно места Call of Duty Vanguard займёт на накопителе
7
Аналитики РБК заговорили о росте Эфира до 40 000 долларов
6
Финансовый директор Coinbase рассказала о подготовке к криптозиме
34

Популярные статьи

Zen2 против Zen3 на равной частоте в играх и синтетике
122
О бесплатных устройствах для майнинга криптовалюты Helium
5
Рассказываю о своем впечатлении от Battlefield 1. Первая мировая война в цвете
12
Старый iPhone как произведение искусства
8
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U
11
Установка Ice-Hammer IH-4500 на АМ4
24
Эмодзи в комментариях на overclockers.ru
19
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
14:10
мне впринципе нравился пуск в 10. два прокручиваемых списка. было красиво ну в 11 тоже "смартфонный пуск" там анимации прям фап фап. намного красивее десятки.
Продвинутый планировщик для работы с процессорами Intel Alder Lake получит только Windows 11
Дмитрий
14:09
хотели сидеть вечно на 7 теперь на 10. а вот фигу
Продвинутый планировщик для работы с процессорами Intel Alder Lake получит только Windows 11
REY_B_
14:09
В мобильниках её используют чтобы снизить расход батареи в режиме ожидания. В десктопе то она зачем? Интел обещает аппаратный планировщик.
Общие оценки систем с Intel Core i9-12900K и i9-11900K в Puget Benchmark оказались близки
Evgeniy Som
14:08
что и следовало ожидать, нубилойдище слилось со своим бредом ))))))))))
Финансовый директор Coinbase рассказала о подготовке к криптозиме
Evgeniy Som
14:07
Я про это ему и ответил, ты каким местом читал, перед там как написать?
Финансовый директор Coinbase рассказала о подготовке к криптозиме
Каа
14:07
Чем она странная, если её давно пользуют в мобильниках и следующее поколение АМД тоже обещано с малыми и большими ядрами? Интел тут не первопроходец совершенно. Касательно заявок, всё это утечки и ви...
Общие оценки систем с Intel Core i9-12900K и i9-11900K в Puget Benchmark оказались близки
REY_B_
14:06
Лучше ли? Процессор всё равно был дохлый. Тянул, значит серьёзной просадки не было. Касательно шлифовки под эту странную архитектуру от Интел, то она потребует знаний, времени и денег. При этом шлифов...
Общие оценки систем с Intel Core i9-12900K и i9-11900K в Puget Benchmark оказались близки
Влад Тимченко
14:06
Всую свой комментарий и сюда: К 1-му комментарию Inqizitor : 1)Так ты хочешь "пофиксить исчезающие после засвета танки" чтобы танки были всегда в перманенте, типо как в Вариандер ? Фиксят засвет обо...
Как Wargaming игнорируют серьёзную проблему игры World of Tanks
chufeg
14:05
модераторы на ХВботе совсем расслабились
Radeon RX 6900 XT обновил рекорд Unigine Superposition 1080P Xtreme по недоразумению
Каа
14:04
Да, работало. Как частный случай. Но лучше ли чем с AVX, а? А если ещё расширить границы скажем на поддержку SSE и без оных?
Общие оценки систем с Intel Core i9-12900K и i9-11900K в Puget Benchmark оказались близки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем