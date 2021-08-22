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Общие оценки систем с Intel Core i9-12900K и i9-11900K в Puget Benchmark оказались близки

i9-12900K тестировался с материнской платой ASUS ROG Strix Z690-E, оперативной памятью DDR5 и видеокартой GeForce RTX 3090.
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База данных Puget Benchmark пополнилась результатами тестирования флагмана семейства Alder Lake-S. Судя по всему, это уже не инженерный или квалификационный образец, а законченный продукт, поскольку идентифицирован он был в соответствии с коммерческим названием Core i9-12900K.

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Тестировался 16-ядерный процессор (8 энергоэффективных и 8 производительных ядер с поддержкой HT) на материнской плате от ASUS. Это была одна из будущих флагманских моделей бренда ROG на базе чипсета Z690: ROG STRIX Z690-E Gaming WiFi. Использовалась оперативная память DDR5 с частотой 4800 МГц, два модуля по 32 ГБ, и видеокарта GeForce RTX 3090. Тестирование проводилось в Adobe After Effects по сценарию компании Puget Systems.

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Практически в одно и то же время был зарегистрирован результат другой системы, также на базе материнской платы ASUS, что по мнению VideoCardz может указывать на сравнительное тестирование двух платформ в одной лаборатории. На этот раз использовалась ROG MAXIMUS XIII HERO, 64 ГБ DDR4-2133 и процессор Core i9-11900K. Видеокарта прежняя, GeForce RTX 3090.

Источник: PugetBench [1], [2], [3]

Пока никаких чудес не наблюдается, результаты близки. Вероятно, на данном этапе идет только предварительная настройка платформы и итоговые результаты будут выше.

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