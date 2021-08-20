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Контракт SpaceX и NASA по высадке на Луну приостановлен во второй раз

Конкуренты SpaceX недовольны выбором NASA.
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Накануне стало известно, что контракт на строительство лунного посадочного модуля между SpaceX и NASA был приостановлен во второй раз из-за судебного иска компании Blue Origin Джеффа Безоса в Федеральный суд США по претензиям, сообщает The Verge. Контракт приостановлен до 1 ноября. Судебные процессы только усугубят отставание от первоначального плана программы. NASA уже сообщало, что к 2024 году на Луну высадиться не удастся из-за задержек в разработке новых скафандров.

Оригинальное фото Neven Krcmarek, Unsplash

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Иск Blue Origin связан с выбором NASA только одной компании для высадки на Луну. Изначально аэрокосмическое агентство США планировало заключить контракт с двумя компаниями, но из-за ограниченного финансирования выбрала только SpaceX. Это возмутило других участников конкурса, Blue Origin и Dynetics, которые направили жалобы в надзорные агентства. Это привело к первой остановке исполнения контракта на три месяца, в конечном итоге решение NASA было признано законным и контракт был возобновлен.

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