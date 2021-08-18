Team Group представила первые модули DDR5 с регулируемой RGB подсветкой и профилями XMP 3.0
Team Group находится в первых рядах среди производителей модулей оперативной памяти, осваивающих пятое поколение DDR. Компания уже представила несколько серий DDR5, включая промышленные модули, а сегодня Team Group сообщила о подготовке первых модулей следующего поколения с RGB подсветкой.
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Многие геймеры не могут себе представить игровой компьютер без яркой переливающейся подсветки, для этой категории пользователей Team Group предлагает серию T-FORCE DELTA RGB DDR5, знакомую многим по модулям DDR4. В новой серии реализована независимая регулировка для каждого светодиода, что позволяет точно настроить цвет и скорость мерцания. Крупнейшие производители материнских плат работают над совместимостью подсветки со своим фирменным ПО.
Что касается технических характеристик, то это первая серия RGB-памяти DDR5 с поддержкой профилей разгона Intel XMP 3.0. Планируется представить модули объемом 16 и 32 ГБ с частотой 4800 и 5600 МГц. Появление в продаже ожидается в четвертом квартале этого года, гарантийный срок не менее 3 лет.
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