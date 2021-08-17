Xbox Series X получает новый интерфейс в разрешении 4K
Команда Xbox накануне официально сообщила о начале распространения новой альфа-версии программного обеспечения для владельцев игровых консолей Xbox, участвующих в программе оценки предварительных версий на канале Alpha Skip-Ahead.
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Новое обновление для игровых консолей получило номер 22000.2168.210813-2200, оно начнет автоматически распространяться сегодня, хотя самостоятельно скачать обновление можно было уже вчера.
Одно из главных нововведений касается владельцев новых игровых консолей Xbox Series X. Флагман линейки получает новый интерфейс, адаптированный для дисплеев с разрешением 4K. В увеличенном разрешении будет доступно множество страниц, а не только основные. Это положительно скажется на четкости элементов и текста в особенности, читать который на дисплеях 4K станет гораздо комфортнее.
Неизвестно, появится ли новый интерфейс на младшей версии Xbox Series. Консоль поддерживает вывод изображения в 4K, но игровым разрешением для нее является 1440p, поэтому интерфейс высокого разрешения для Xbox Series S может не являться приоритетным обновлением, если оно вообще планируется.
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