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Команда Xbox накануне официально сообщила о начале распространения новой альфа-версии программного обеспечения для владельцев игровых консолей Xbox, участвующих в программе оценки предварительных версий на канале Alpha Skip-Ahead.

Новое обновление для игровых консолей получило номер 22000.2168.210813-2200, оно начнет автоматически распространяться сегодня, хотя самостоятельно скачать обновление можно было уже вчера.

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Одно из главных нововведений касается владельцев новых игровых консолей Xbox Series X. Флагман линейки получает новый интерфейс, адаптированный для дисплеев с разрешением 4K. В увеличенном разрешении будет доступно множество страниц, а не только основные. Это положительно скажется на четкости элементов и текста в особенности, читать который на дисплеях 4K станет гораздо комфортнее.

Неизвестно, появится ли новый интерфейс на младшей версии Xbox Series. Консоль поддерживает вывод изображения в 4K, но игровым разрешением для нее является 1440p, поэтому интерфейс высокого разрешения для Xbox Series S может не являться приоритетным обновлением, если оно вообще планируется.