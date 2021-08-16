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Электрический гиперкар Rimac Nevera выехал из 9 секунд в гонке на четверть мили

Установлен рекорд среди серийных автомобилей.
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Заезды на четверть мили достаточно популярный вид гоночных соревнований. Среди заводских версий спортивных автомобилей не многим под силу преодолеть это расстояние менее чем за 10 секунд. Однако для современных высокотехнологичных электрических гиперкаров выйти и из 9 секунд уже не проблема. Первым таким гиперкаром стал Rimac Nevera.

Источник изображения: MrWalkr, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

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Как сообщает Newatlas, четырехмоторный электрический гиперкар, развивающий 3600 Н·м крутящего момента и 1914 лошадиных сил, преодолел четверть мили за 8,582 секунды. Этот результат был получен Бруксом Визельблатом, автором YouTube канала DragTimes. Заезд проходил на подготовленном треке в отличных условиях и итоговое время было показано после 11 подготовительных заездов, но даже без подготовки Rimac Nevera показал впечатляющий результат — 8,74 секунды.

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По статистической информации, собранной на странице List of fastest production cars by acceleration ресурса Wikipedia, следом за Rimac Nevera идет новейший спортивный электроседан Tesla Model S Plaid с результатом 9,247 секунды и только за ним следует Bugatti Chiron Sport с двигателем внутреннего сгорания и результатом 9,4 секунды. К слову, в начале июля стало известно, что Bugatti переходит под управление Rimac и берет курс на электрификацию.

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