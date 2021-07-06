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Марка Bugatti официально перешла под контроль хорватского разработчика электромобилей Rimac

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Когда Илон Маск (Elon Musk) официально называл недавно представленный электромобиль Tesla Model S Plaid самым быстрым в мире за способность разгоняться до 100 км/ч за пару секунд, скептики невольно вспоминали о существовании гиперкаров Nevera хорватской марки Rimac, которые уже начали поставляться и предлагать разгон до «сотни» за 1,85 секунды при стоимости $2,4 млн.

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Porsche давно является инвестором Rimac, последняя также сотрудничает с Aston Martin и Koenigsegg, но теперь под контроль хорватской компании официально переходит бизнес Bugatti, который ранее тоже входил в состав концерна Volkswagen. По сути, эта сделка негласно символизирует взятый Bugatti курс на отказ от двигателей внутреннего сгорания.

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Источник изображения: Electrek

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Схема сделки достаточно замысловатая. Вновь созданная Rimac Group разделяет бизнес Rimac Automobili на две части: собственно Rimac Bugatti и Rimac Technology. Последняя будет полностью контролироваться Rimac Group, данное подразделение сосредоточится на сотрудничестве с другими производителями электромобилей. В капитале Rimac Bugatti хорватской компании будут принадлежать 55%, остальные 45% сохранит за собой Porsche. В свою очередь, Porsche получает 24% акций Rimac Group, ещё 12% принадлежат Hyundai, а основатель хорватской компании имени себя, Мате Римак (Mate Rimac), будет контролировать 37%. Остальные 27% группы будут принадлежать прочим инвесторам.

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