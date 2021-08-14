Новый драйвер AMD Adrenalin снизил энергопотребление видеокарт RDNA 2 при просмотре YouTube видео
Недавно появившаяся в продаже Radeon RX 6600 XT оказалась достаточно скромной в плане энергопотребления и это не только из-за гораздо меньшего графического процессора, AMD добилась некоторого улучшения с помощью драйверов, что отразилось и на старших видеокартах.
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Как отмечают авторы немецкого ресурса Computer Base, начиная с версии драйвера Adrenalin 21.6.1 регулирование частот памяти улучшилось. Одними из недостатков видеокарт RDNA 2 является повышенное энергопотребление при использовании мониторов с высокой частотой обновления и высоким разрешением, нескольких мониторов и при просмотре 4K видео на YouTube — в этих сценариях частоты видеопамяти завышаются.
Новое тестирование показало, что старшие видеокарты по-прежнему плохо работают даже с самым свежим драйвером Adrenalin 21.8.1, но в некоторых сценариях улучшения все-таки есть, например, при просмотре видео на YouTube. Radeon RX 6600 XT явно выделяется среди своих старших братьев, в сравнении с RX 6800 XT новинка потребляет 21 Вт против 41 Вт при подключении двух мониторов 4K, 16 Вт против 32 Вт при просмотре YouTube видео в 4K и 60 FPS.
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