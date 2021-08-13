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К концу года Intel должна представить новую платформу LGA1700. По слухам, первыми появятся флагманские процессоры и материнские платы с поддержкой DDR5, а уже позже к ним подтянутся более доступные решения с DDR4. Безусловно, процессоры Alder Lake-S получат преимущество при работе со скоростными модулями DDR5, но будет ли видна разница в производительности в случае стандартных модулей, соответствующих JEDEC.

Выяснить это можно сравнив два результата в базе данных User Benchmark, что и сделал ресурс Tom’s Hardware. В первом случае в базе обнаружили платформу с DDR5-4800 и 16-ядерным Alder Lake-S, тактовые частоты которого составляли 1,8 и 3,05 ГГц для базового и турбо-режима соответственно. Во втором случае аналогичный процессор с частотой до 3,65 ГГц тестировался с DDR4-3200. В сравнении много нюансов: разная частота процессоров, отсутствие точных спецификаций модулей памяти. Но с большой вероятностью задержки для DDR5 соответствовали CL40, а для DDR4 — CL 22.

[2], Tom's Hardware, Twitter @TUM_APISAK Данные: User Benchmark [1] анонсы и реклама Самая дешевая 3060 снова в продаже -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В итоге DDR4 оказалась до 24% быстрее DDR5 в тесте чтения и до 20% в тесте записи, в смешанном тесте DDR5 была лучше на 5%. Серьезное преимущество DDR5 продемонстрировала в тесте задержки с результатами на 36% лучше. В остальных режимах можно зафиксировать паритет.