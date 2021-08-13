Polaris возвращается в двухчиповой Radeon RX 570 для майнинга — 60 мегахешей в Ethash
На одном из китайских технологических форумов появились фотографии необычной видеокарты Sapphire. Это двухчиповый вариант Radeon RX 570, который, как предполагается, предназначен для майнинга. Видеокарта оснащается двумя 14-нм графическими процессорами Polaris. Каждый такой процессор включает 2048 шейдерных процессоров, 32 блока рендеринга, 128 блоков текстурирования и работает в представленном варианте на частоте 1150 МГц.
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Каждый чип оснащен индивидуальным радиатором с парой тепловых трубок и вентилятором, также на фотографиях видны теплораспределительные пластины, накрывающие память. Судя по обратной стороне печатной платы, каждый чип оснащен 8 ГБ видеопамяти, в общей совокупности 16 ГБ. По информации GPU-Z, это GDDR5 с интерфейсом 256 бит и эффективной частотой 8400 МГц.
На печатной плате есть два 8-контактных разъема питания, но в майнинге Ethereum энергопотребление видеокарты составило только 125 Вт, скорость хеширования достигала 60 MH/s, а температуры не превышали 63°C. Владелец сообщил, что видеокарту удалось приобрести за 5300 китайских юаней, что приблизительно составляет 820 долларов США. Неизвестно, появится ли данный продукт в продаже, по предположениям, Sapphire таким образом может реализовать остатки Polaris. Что интересно, на видеокарте есть видеовыход, а значит теоретически ее можно использовать не только для майнинга.
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