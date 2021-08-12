NVIDIA рассказала о цифровом двойнике Дженсена Хуанга, который принимал участие в конференции GTC
NVIDIA опубликовала документальный фильм, демонстрирующий, как платформа для работы в виртуальной среде Omniverse помогла подготовить презентации к апрельской конференции GTC. Платформа позволила наладить работу сотрудников, находящихся в разных местах и использующих различные инструменты, а также многократно сократила сроки создания материалов.
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Omniverse применялась для создания точных и функциональных цифровых двойников заводов и для обучения систем автономного управления машин в виртуальных локациях. Но у многих больший интерес вызвала цифровая копия кухни генерального директора компании. А знали ли вы, что компания скопировала не только кухню Дженсена Хуанга, но и его самого!
Для создания копии кухни (таймкод 23:04) команде NVIDIA потребовалось сделать сотни фотографий и проработать все детали, вплоть до каждого шурупа и элемента фурнитуры — всего около 69000 деталей с невероятной полигональной точностью. Отличить виртуальную кухню от реальной можно с помощью нескольких пасхалок: логотип NVIDIA на кофемолке, жестяная банка с оливковым маслом Tao и LEGO-фигурка Хуанга справа от плиты.
Виртуальная копия Хуанга была сделана для Holodeck-сцен. Полное сканирование с тысячами фото генерального директора и его знаменитой кожаной куртки проводилось в специальной комнате с сотней камер. Мимика и жесты воссоздавались с помощью различных инструментов, актеров и искусственного интеллекта. Виртуальную кухню и Дженсена Хуанга можно увидеть в 6 части конференции, во время презентации процессора Grace.
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