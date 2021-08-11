Состоялся первый полноценный релиз DXVK Native для облегчения переноса DirectX игр на Linux
На данный момент развитие Linux как игровой платформы тесно связано с развитием проектов Wine, DXVK и кроссплатформенного графического API Vulkan. Они позволяют запускать в Linux игры, разработанные для Windows и графического API DirectX. При этом DXVK является достаточно производительной «прослойкой» для трансляции вызовов DirectX в Vulkan. Недавно Джошуа Эштон, участвующий в разработке DXVK, VKD3D-Proton и работающий над некоторыми играми Valve, представил новую версию DXVK Native, который позволит разработчикам быстрее обеспечить совместимость своих игр и Linux.
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DXVK Native — это версия DXVK, для работы которой не требуется слой совместимости с Wine. Судя по всему, разработчики смогут использовать DXVK Native для реализации встроенной поддержки Vulkan сразу внутри Linux-сборки игры, которая изначально разрабатывалась только для работы с DirectX. Это позволит сократить часть работы по обеспечению дополнительной совместимости. DXVK Native существует уже на протяжении некоторого времени и успел найти применение в ряде проектов, среди которых небезызвестные Portal 2 и Left 4 Dead 2, но только сегодня был опубликован первый полноценный релиз.
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