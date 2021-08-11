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Торговая площадка Newegg и технические ресурсы наполнились жалобами на несколько моделей блоков питания компании Gigabyte. Покупатели и специалисты испытывают проблемы с моделями GP-P750GM и GP-P850GM. Сообщается не только о большом проценте брака, когда блок питания не работает из коробки, но и о случаях взрывов даже при неполной нагрузке. Как отмечает ExtremeTech, пока не удалось найти признаки, которые бы позволили заранее выявить неисправные блоки питания.

Ресурс Gamers Nexus провел независимое тестирование этих моделей, 5 из 10 протестированных блоков питания мощностью 750 и 850 Вт вышли из строя, также стоит подчеркнуть, что в процессе тестирования специалисты потеряли GeForce RTX 3080 и несколько предохранителей тестовых станций.

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Что интересно, еще в прошлогоднем обзоре GP-P750GM от ресурса TechPowerUp сообщалось о взрыве первичных коммутирующих полевых транзисторов в процессе тестирования. Тогда Gigabyte не попросила выслать неисправный блок для исследований. Судя по всему, проблема оказалась далеко не единичной и наблюдается уже достаточно долго, а текущий рост жалоб связан с продажей на Newegg комплектов, в которые входили указанные блоки питания.