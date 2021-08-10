Процессоры AMD EPYC на базе архитектуры Zen4 могут получить пятиуровневую подкачку
Процессоры AMD на базе 4 итерации архитектуры Zen будут представлены в 2022 году, что было подтверждено генеральным директором компании. Архитектура Zen4, в том числе, станет основой серверных процессоров EPYC семейства Genoa на базе 5-нм техпроцесса TSMC. По слухам, эти процессоры получат до 96 ядер, будут поддерживать до 12 каналов памяти DDR5 и, как сообщает ресурс Phoronix, могут получить пятиуровневую подкачку (5-level paging).
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К такому выводу ресурс пришел в процессе изучения патчей Linux и комментариев к ним. Пятиуровневая подкачка предназначена для увеличения виртуального и физического адресного пространства в системах x86-64. Максимальный размер виртуального адресного пространства увеличивается с 256 ТиБ до 128 ПиБ, физического — с 64 ТиБ до 4 ПиБ, возрастает производительность при интенсивном использовании памяти.
Точно неизвестно, в каком семействе процессоров будет реализована поддержка пятиуровневой подкачки, но с учетом прошлых временных интервалов обновлений, ресурс считает вполне вероятным, что процессоры Genoa получат эту поддержку. Процессоры Intel поддерживают это расширение начиная с семейства Ice Lake.
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