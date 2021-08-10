Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На рынке еще не появились даже представители семейства Alder Lake-S, но в сети уже ходят слухи о процессорах Intel на 5 поколений вперед. Очередная порция информации поступила от ресурсов AdoredTV и VideoCardz, она касается встроенной графики процессоров Arrow Lake-P. Стоит уточнить, что слухи об этом семействе появились сравнительно недавно, считается, что Arrow Lake будет преемником Meteor Lake и появится к концу 2023 года, предлагая в исполнении для настольных систем до 40 ядер, большинство из которых будут энергоэффективными.

По данным AdoredTV, в 2023 году не самое производительное мобильное семейство Arrow Lake-P предложит пользователям встроенную графику с 320 исполнительными блоками execution units (EU). Современные решения Intel Iris Xe могут похвастаться конфигурациями с 96 блоками, конкурирующими с мобильной Vega 8 от AMD.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Соотношение блоков в текущих графических решениях Intel позволяет предположить, что 320 EU будут содержать в общей совокупности 2560 шейдерных процессоров. Это существенное улучшение для интегрированной графики. К слову, результаты младших представителей настольных DG2, то и дело появляющиеся в бенчмарках, демонстрируют производительность на уровне от GeForce GTX 1050 до GTX 1660.



