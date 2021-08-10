Встроенная графика процессоров Intel Arrow Lake может получить 320 вычислительных блоков
На рынке еще не появились даже представители семейства Alder Lake-S, но в сети уже ходят слухи о процессорах Intel на 5 поколений вперед. Очередная порция информации поступила от ресурсов AdoredTV и VideoCardz, она касается встроенной графики процессоров Arrow Lake-P. Стоит уточнить, что слухи об этом семействе появились сравнительно недавно, считается, что Arrow Lake будет преемником Meteor Lake и появится к концу 2023 года, предлагая в исполнении для настольных систем до 40 ядер, большинство из которых будут энергоэффективными.
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По данным AdoredTV, в 2023 году не самое производительное мобильное семейство Arrow Lake-P предложит пользователям встроенную графику с 320 исполнительными блоками execution units (EU). Современные решения Intel Iris Xe могут похвастаться конфигурациями с 96 блоками, конкурирующими с мобильной Vega 8 от AMD.
Соотношение блоков в текущих графических решениях Intel позволяет предположить, что 320 EU будут содержать в общей совокупности 2560 шейдерных процессоров. Это существенное улучшение для интегрированной графики. К слову, результаты младших представителей настольных DG2, то и дело появляющиеся в бенчмарках, демонстрируют производительность на уровне от GeForce GTX 1050 до GTX 1660.
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