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Компания Samsung Electronics сегодня официально опубликовала подробности о новом процессоре для носимых устройств следующего поколения под управлением Wear OS 3.0, созданной южнокорейской компанией совместно с Google. Это Exynos W920, который впервые в отрасли производится по усовершенствованным технологическим нормам 5-нм с применением экстремального ультрафиолетового излучения (EUV).

В основе Exynos W920 процессор Arm с парой ядер Cortex-A55 и графика Mali-G68, для работы функции Always-on-display (AOD) и повышения энергоэффективности предусмотрено дополнительное ядро Cortex-M55. По данным компании, такая связка обеспечивает баланс между производительностью и энергопотреблением, при этом относительно предшественника в лице Exynos 9110 производительность процессора стала выше на 20%, а графики — в 10 раз. Последнее открывает новые возможности для создания привлекательных 3D-окружений на дисплеях с разрешением qHD.

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В корпусе Exynos W920 удалось уместить схему управления питанием, память LPDDR4, встроенный накопитель eMMC, LTE-модем с поддержкой 4G, спутниковую систему навигации и при этом система является самой компактной на рынке носимых устройств благодаря технологиям упаковки FO-PLP (Fan-Out Panel Level Packaging) и SiP-ePoP (System-in-Package-embedded Package on Package). Компактность чипа позволит в устройствах нового поколения увеличить аккумулятор и открыть больше возможностей для дизайна.

Источник: Samsung, Gizmochina