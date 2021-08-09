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Другое

В Китае появился новый бренд видеокарт с двумя моделями Radeon RX 6600 XT

По предположениям, видеокарты изготавливаются на заводе XFX.
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В Китае пользователи обнаружили появление на рынке видеокарт нового бренда. Неизвестный ранее Vastarmor появился в местных магазинах с новыми видеокартами Radeon RX 6600 XT. Пока удалось обнаружить два варианта, отличающиеся дизайном кожуха и наличием подсветки — это Alloy Series и Starry Sky Series. Оба варианта выполнены в черно-красном цветовом исполнении с вставками, стилизованными под металл, и оснащены системой охлаждения с тремя вентиляторами.

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Связь бренда с конкретной компанией удалось установить участникам китайского форума ChipHell. По представленной информации, владельцем бренда является Pengyu Digital Technology, а видеокарты производятся на заводе XFX, но последняя не имеет к Pengyu прямого отношения, это не дочерняя организация, уточняет VideoCardz.

Источник: VideoCardz, ChipHell, Baidu
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Старт продаж Radeon RX 6600 XT был запланирован на 11 августа, но видеокарты уже появляются на различных площадках и даже на вторичном рынке, где перекупщики их снова продают по завышенным ценам. Что касается Vastarmor, то видеокарта была выставлена по цене 2999 китайских юаней, что эквивалентно 463 долларам США — это выше рекомендованной цены приблизительно на 85 долларов.

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В Китае появился новый бренд видеокарт с двумя моделями Radeon RX 6600 XT
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