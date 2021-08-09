Steam Deck не будет повышать производительность в док-станции
Ни для кого не секрет, что портативные устройства могут регулировать производительность в зависимости от источника питания и повышать ее при питании от сети. Вопрос изменения производительности интересовал пользователей и в случае с новой портативной игровой приставкой Valve, получить на него официальный ответ смогли журналисты ресурса PC Gamer.
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Грег Кумер, дизайнер Steam Deck, объяснил, что компания рассматривала такой принцип работы, но в конечном итоге решила не делать это приоритетной целью при создании устройства, сосредоточившись над оптимизацией производительности в основном сценарии использования — мобильном.
Таким образом, подключив Steam Deck к внешнему монитору и источнику питания через док-станцию, не стоит ожидать увеличения производительности для компенсации повышенной нагрузки при игре в более высоком разрешении. Это отличает Steam Deck от Nintendo Switch, который в док-станции начинает работать на повышенных частотах.
Удержать производительность в более высоком разрешении Steam Deck сможет с помощью FidelityFX Super Resolution для масштабирования изображения из разрешения 800p, которое являлось целевым при оптимизации игровой производительности. Совместимость с технологией подтвердил разработчик Steam Deck Пьер-Лу Гриффе в интервью ресурсу IGN.
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