Портативная консоль AYANEO 2021 получила новые Pro и Retro версии с 8-ядерным APU от AMD
Производитель компактных игровых консолей AYANEO начал отправку первых устройств в начале этого года. Консоли привлекли большое внимание сообщества и оказались достаточно популярными, первая партия была распродана менее чем за сутки, также компания успешно провела сбор средств для массового производства.
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Компактные игровые консоли ждет жесткая конкуренция с новинкой от Valve, которая получила эксклюзивное железо и демонстрирует отличную производительность в предварительных обзорах. Новая Pro версия игровой консоли AYANEO 2021 с более производительными компонентами была представлена на выставке Chinajoy 2021, новинка позволит укрепить позиции компании.
В AYANEO 2021 Pro будет установлен APU AMD Ryzen 7 4800U. Это 8-ядерная модель с поддержкой SMT и максимальной частотой 4,2 ГГц. Встроенная графика Vega 8 работает на частоте 1,75 ГГц. Изменения коснутся и NVMe накопителя — покупателям будут доступны модели с хранилищем на 1 и 2 ТБ. По характеристикам AYANEO 2021 Pro выглядит заметно лучше предыдущей версии, но и стоить будет дороже — до $1215 за конфигурацию с накопителем 1 ТБ. Также готовится версия Retro Power с дополнительными аксессуарами, выполненными в стиле ретро-консолей.
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Источники: Neowin, AYANEO Reddit, VideoCardz
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