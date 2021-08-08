Начинается бета-тестирование Razer Zephyr — респиратора с активной вентиляцией и RGB подсветкой
После начала пандемии некоторые технологические компании приступили к разработке продвинутых «умных» масок и респираторов. В числе таких компаний была и Razer, в основном известная как производитель продвинутой периферии для геймеров. Проект респиратора Razer с классом защиты N95 и активной вентиляцией изначально получил название Project Hazel.
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Основные материалы респиратора Razer — пластик и силикон. Силиконовые прокладки обеспечивают плотное прилегание и комфортную посадку. Конструкция водонепроницаема, отличается прочностью и износостойкостью. Большое внимание уделено дизайну, фронтальная часть маски выполнена из прозрачного пластика, чтобы не скрывать мимику. В респиратор встроен микрофон с технологией Voice AMP для усиления голоса, не забыли и о подсветке. Для респиратора разработана система обеззараживания, которая, вероятно, будет входить в комплект.
Razer сообщила о начале бета-тестирования и смене названия респиратора на Razer Zephyr. За последний год дизайн претерпел некоторые изменения, увеличился размер кассет вентиляции, изменилась форма, появились новые элементы. Записаться на тестирование можно на официальном сайте, на данный момент сроки доступности и стоимость респиратора остаются неизвестными.
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