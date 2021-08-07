EVGA скоро выпустит прошивку для исправления скачков оборотов вентиляторов на видеокартах NVIDIA
Недавно в сети обсуждалась проблема выхода из строя производительных видеокарт NVIDIA в игре New World. В первую очередь проблема затронула EVGA GeForce RTX 3090 FTW3, но позже к ней присоединились и другие видеокарты от различных вендоров, как NVIDIA, так и AMD.
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Высказывались различные предположения о корне проблемы, среди них отсутствие ограничения частоты кадров в главном меню, неверная работа движка игры с графическим API. Позже в ситуацию вмешался известный немецкий специалист Игорь Валлоссек, опубликовавший на страницах своего ресурса Igor’s LAB информацию о неисправности контроллера вентиляторов в GeForce RTX 3090 FTW3.
Ресурс VideoCardz подчеркнул заявление Джейкоба Фримана, руководителя отдела по продвижению продуктов EVGA, о том, что проблема с контроллером вентиляторов была вызвана помехами в шине I2C и новая прошивка исправит ее.
Данной проблемы можно было избежать, используя программное обеспечение EVGA Precision, которое фильтровало получаемые данные. Новая прошивка исправит проблему скачков оборотов, но она не является подтвержденной причиной сбоев в игре New World. EVGA продолжит анализировать видеокарты, затронутые этой проблемой.
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