Процессоры AMD Ryzen 5000G стали лидерами в статистике продаж немецкого магазина Mindfactory
Видеокарты все еще остаются в дефиците и цены на них существенно превышают рекомендованные. Не спешат дешеветь и бюджетные модели предыдущих поколений. В этой ситуации при сборке нового компьютера спасением может стать покупка процессора с производительной встроенной графикой и здесь конкурентов у APU Ryzen пока нет. Это подчеркивает статистика продаж немецкого интернет-магазина Mindfactory, как и сохранение напряженной ситуации на рынке видеокарт.
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Пользователь Twitter под псевдонимом @TechEpiphany опубликовал текущую статистику продаж процессоров интернет-магазина. С момента появления APU в продаже не прошло еще и недели, а они уже бьют все рекорды, опередив свои аналоги без встроенной графики: 5800X и 5600X.
Рекомендованная стоимость 8-ядерного Ryzen 7 5700G с Vega 8 на борту составляет $359, а 6-ядерного Ryzen 5 5600G с Vega 7 — $259. По текущему курсу это приблизительно эквивалентно 26500 и 19000 рублей соответственно, но в условиях дефицита найти процессоры по такой цене наверняка будет невозможно. В России модели только начинают появляться, единичные предложения уже можно найти в интернете и цены на них не радуют.
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