Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Видеокарты все еще остаются в дефиците и цены на них существенно превышают рекомендованные. Не спешат дешеветь и бюджетные модели предыдущих поколений. В этой ситуации при сборке нового компьютера спасением может стать покупка процессора с производительной встроенной графикой и здесь конкурентов у APU Ryzen пока нет. Это подчеркивает статистика продаж немецкого интернет-магазина Mindfactory, как и сохранение напряженной ситуации на рынке видеокарт.

Пользователь Twitter под псевдонимом @TechEpiphany опубликовал текущую статистику продаж процессоров интернет-магазина. С момента появления APU в продаже не прошло еще и недели, а они уже бьют все рекорды, опередив свои аналоги без встроенной графики: 5800X и 5600X.

Данные: Mindfactory / Twitter @TechEpiphany анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Рекомендованная стоимость 8-ядерного Ryzen 7 5700G с Vega 8 на борту составляет $359, а 6-ядерного Ryzen 5 5600G с Vega 7 — $259. По текущему курсу это приблизительно эквивалентно 26500 и 19000 рублей соответственно, но в условиях дефицита найти процессоры по такой цене наверняка будет невозможно. В России модели только начинают появляться, единичные предложения уже можно найти в интернете и цены на них не радуют.