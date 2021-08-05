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Среди настроек в драйвере NVIDIA нашли упрощенный аналог AMD FSR

Оказывается, в основе FidelityFX Super Resolution лежит тот же алгоритм фильтрации, что и в настройке резкости NVIDIA.
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Накануне в сети распространилась достаточно интересная информация о технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). По сообщениям СМИ и технических специалистов, в основе FSR лежит фильтр Ланцоша. Еще в середине июля об этом писал и TechPowerUp после изучения опубликованного исходного кода FSR.

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Как оказывается, NVIDIA использует фильтр Ланцоша для повышения резкости изображения и данная настройка присутствует в драйверах уже достаточно давно. Это на своей странице в Twitter сообщил Александр Батталия, один из авторов ресурса Digital Foundry.

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Таким образом, отдаленный аналог FSR на видеокартах NVIDIA можно получить путем настройки в драйверах масштабирования и применения фильтра резкости. Стоит отметить, что к DLSS это не имеет никакого отношения. Теперь сообщество заинтересовалось сравнением качества FSR с настройками масштабирования и резкости NVIDIA, но пока таких сравнений нет.

Конечно, технология FidelityFX Super Resolution является гораздо более продвинутой. AMD провела большую работу по совершенствованию фильтра, оптимизации, добавила новые возможности и сделала свою работу открытой, доступной и простой для интеграции. Также важно, что FSR не затрагивает элементы интерфейса, масштабируя только трехмерный контент, отмечает Tom's Hardware.

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Kuwabara
14:40
Я помню у Nvidia была технология DSR, которая уже шесть лет назад запускалась даже на 750Ti. Эти DLSS и FSR разве не тоже самое?
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