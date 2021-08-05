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NVIDIA уже представила для рабочих станций три видеокарты RTX на базе графических процессоров с архитектурой Ampere. Две из них, RTX A6000 и A5000 основаны на чипе GA102, а в основе самой младшей модели на данный момент, A4000, лежит GA104. Как сообщает ресурс VideoCardz, компания планирует в ближайшее время представить еще одну модель — RTX A2000.

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Ресурсу удалось получить изображение будущей видеокарты, ее характеристики неизвестны, но предполагается, что в основе RTX A2000 будет лежать графический процессор GA106, который также используется в игровой видеокарте GeForce RTX 3060.

Интерес вызывает низкопрофильное исполнение RTX A2000, ускоритель с легкостью поместится в компактные рабочие станции. Дополнительным плюсом будет фирменная система охлаждения с центробежным вентилятором, которая обычно считается предпочтительной для компактный систем, она все также занимает два слота расширения. Разъем питания не виден, у всей линейки он выведен на торец кожуха. На задней панели присутствуют четыре разъема Mini-DisplayPort. Срок официального анонса пока неизвестен.