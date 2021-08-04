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Компания 3dfx Interactive, внезапно объявившая о своем возвращении на прошлой неделе, опубликовала некоторые разъяснения по поводу текущей ситуации. Официальное заявление в Twitter компании сообщает, что активы 3dfx Interactive были выкуплены 23 июля инвестиционной компанией Jansen Products из Сан-Франциско.

В настоящее время Jansen Products занимается регистрацией торговой марки 3dfx, под которой некогда знаменитый производитель вернется на рынок зимой этого года с новыми видеокартами и другими продуктами, связанными со смартфонами, телевизорами Smart TV и звуковыми системами. Выпуск продукции 3dfx будет курировать Jansen Products.

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Дополнительная информация должна быть озвучена на официальном мероприятии, которое состоится завтра. Пока детали о Jansen Products и сделке о приобретении активов отсутствуют, более того, в сети уже появились подозрения о правдоподобности этих новостей, NVIDIA, поглотившая 3dfx Interactive, никак не комментирует происходящее.