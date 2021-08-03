Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Прошивка PlayStation 5 с поддержкой переменной частоты кадров ожидается в декабре

Еще одна функция, которая оказалась недоступна на старте продаж.
[ ] для раздела Блоги
3
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Владельцы PlayStation 5 наконец-то получили прошивку с поддержкой дополнительного SSD-накопителя. Следующей долгожданной функцией, которая недоступна в текущей версии программного обеспечения игровой консоли, может стать переменная частота обновления (Variable Refresh Rate, VRR). Об этом рассказал ресурс Technclub со ссылкой на Роберта Зона, руководителя американской торговой сети Value Electronics.

Оригинальное фото Ben Iwara, Unsplash

реклама

 

В интервью ресурсу Роберт Зон коснулся темы внедрения поддержки VRR в современные телевизоры Sony с интерфейсом HDMI 2.1. По словам специалиста, обновление для телевизоров ожидается в декабре этого года. Прошивка появится после изменений в протоколах настройки HDMI, которых сейчас ожидают инженеры Sony, уточнил Зон. По мнению ресурса PlayStation Universe, прошивка PlayStation 5 с поддержкой VRR должна появиться примерно в то же время, что и прошивка для телевизоров. Ранее Sony подтвердила, что аппаратная поддержка VRR в PlayStation 5 при подключении к устройству вывода изображения через HDMI 2.1 появится после обновления прошивки.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony playstation 5
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
9
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
55
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
13
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
4
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
36
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
24
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 55
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
52
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула за месяц 40 000р
77
Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
79
USB-майнер NewPac за месяц добывает более 0,0002478 биткоина и окупает электроэнергию
26
Джефф Безос больше не самый богатый человек мира
25
Процессоры Ryzen 5000 ощутимо подешевели в РФ – Ryzen 7 5800X на 4000р дешевле рекомендованной цены
47
GPU Nvidia Ada Lovelace в RTX 40 Series станут шагом вперёд на уровне перехода от Maxwell к Pascal
74
Флагманы Xiaomi получили Android 12 на MIUI 12.5
2
Мошенники скопировали сайт Discord и крадут аккаунты Steam
12
Биткоин подешевел на 2000 долларов, но аналитики РБК верят в его рост до $65 000 к концу 2021 года
26
Palit не рекомендует покупать видеокарты после майнинга
39
Microsoft намекнула на дату выпуска Windows 11
14
Августовский хардфорк Эфира London негативно скажется на доходах майнеров
14
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
37
На фоне отголосков майнинг-бума GTX 1060 и GTX 1050 Ti остаются наиболее популярными в Steam
45
59 смартфонов Xiaomi получат Android 12 вместе с MIUI 12.5 или MIUI 13
2
Тепло принятая игроками космическая стратегия Dyson Sphere Program разошлась 1,5-миллионным тиражом
1
Для популярного мода Median XL к Diablo II в конце августа выйдет крупное обновление
1
Microsoft показала обновленные приложения Paint и Photos для Windows 11
6
Steam запустил две распродажи со скидками до 77%
3

Популярные статьи

Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
75
Как майнить Chia в августе 2021 года
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
9
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
18
Распродажа 2021 – ключи для Windows 10 по цене от 940 рублей
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
9

Сейчас обсуждают

Сергей Буценов
13:40
Смысл в том, чтобы запустить направление и его развивать. Не начиная с малого, не будет и большего. Кроме того, очевидно, что это лишь проба пера и массово производиться для потребительского рынка они...
Данные по видеокартам Intel Xe-HPG DG2: 128 исполнительных блоков, 1024 ядра и частота 2,2 ГГц
Lamerusha Lat
13:32
1660 в таблицу забил, а 1080 проигнорировал. :/
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
LoL
13:26
Смысл от выхода на рынок с неконкурентным продуктом? Эта дг2 сливает по опенцл более мелкой и низкочастотной встойке от тигрлейка на той же архитектуре))
Данные по видеокартам Intel Xe-HPG DG2: 128 исполнительных блоков, 1024 ядра и частота 2,2 ГГц
Renegade1979
13:25
На этой ноте главарь ИГ, Аслаибби аль Джихади, дернул чеку гранаты в заднице и у него взорвался пердак
Видеокарта Intel DG2 показала рабочую частоту 2,2 ГГц
Арктур Пирожков
13:25
Вот это грамотный подход. Гораздо более грамотный, чем искать прошлогодний снег. То бишь ждать ррц на 3... серию, которых, вполне вероятно, уже и не будет никогда.
Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
omoikane
13:24
Взломана лишь одна прошивка на пс4, и все. Так что ты туда ничего не поставишь на 5тую.
Прошивка PlayStation 5 с поддержкой переменной частоты кадров ожидается в декабре
A_K_
13:20
Чего гадать. https://ru.investing.com/equities/adv-micro-device
Акции AMD продолжают свой рост пятый день подряд, обновляя максимумы
Михаил
13:13
Мне вот интересно когда умельцы на эту приставку Windows 10 начнут ставить и переделывать в игровые пк? Люди там зачем то ищут прошивки, а вы винду поставьте. Я вот читал что на приставках еще и майня...
Прошивка PlayStation 5 с поддержкой переменной частоты кадров ожидается в декабре
Александр Дедок
13:09
Ндя.. понятно что автор часть текста копирует из других обзоров своих же, в том числе выводы с минимальными правками, но прочитать то он сам должен то что публикует.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
Jaster
13:09
Покупайте наши новые модели телевизоров! Там есть VRR!
Прошивка PlayStation 5 с поддержкой переменной частоты кадров ожидается в декабре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем