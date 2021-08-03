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Владельцы PlayStation 5 наконец-то получили прошивку с поддержкой дополнительного SSD-накопителя. Следующей долгожданной функцией, которая недоступна в текущей версии программного обеспечения игровой консоли, может стать переменная частота обновления (Variable Refresh Rate, VRR). Об этом рассказал ресурс Technclub со ссылкой на Роберта Зона, руководителя американской торговой сети Value Electronics.

В интервью ресурсу Роберт Зон коснулся темы внедрения поддержки VRR в современные телевизоры Sony с интерфейсом HDMI 2.1. По словам специалиста, обновление для телевизоров ожидается в декабре этого года. Прошивка появится после изменений в протоколах настройки HDMI, которых сейчас ожидают инженеры Sony, уточнил Зон. По мнению ресурса PlayStation Universe, прошивка PlayStation 5 с поддержкой VRR должна появиться примерно в то же время, что и прошивка для телевизоров. Ранее Sony подтвердила, что аппаратная поддержка VRR в PlayStation 5 при подключении к устройству вывода изображения через HDMI 2.1 появится после обновления прошивки.