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Игровые дискретные видеокарты Intel Xe-HPG активно тестируюся в лабораториях, что подтверждается появлением их результатов в базах данных некоторых бенчмарков. Накануне в Geekbench появился результат одной из младших моделей для настольных ПК, которая тестировалась в составе системы на базе процессора Intel Core i5-11400T и материнской платы ASUS B560M-PLUS с 16 ГБ памяти DDR4-2133, данные обнаружил энтузиаст @TUM_APISAK.

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Графический процессор видеокарты Intel DG2-128EU содержит в общей совокупности 1024 исполнительных блоков, он работал на достаточно высокой частоте 2,2 ГГц. Как отмечает Wccftech, это первый тестовый результат, где графический процессор Intel преодолел барьер частоты в 2 ГГц.

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Оценка Intel DG2-128EU в тесте OpenCL на этот раз оказалась очень низкой — 13710 баллов. Это соответствует результатам дискретной Radeon RX 550 и интегрированной Vega 10. В прошлый раз на частоте 1,9 ГГц DG2-128EU конкурировала с GeForce GTX 1650. Вероятно, Intel еще далека от завершения работы над оптимизацией, но времени у компании достаточно, по слухам, Intel DG2 не появятся ранее выставки CES 2022, которая запланирована на начало следующего года.