Локализовать горение 13-тонного аккумулятора Tesla Megapack удалось только за четыре дня
В пятницу на прошлой неделе появились тревожные новости о пожаре на энергетическом объекте Victorian Big Battery в Австралии. Этот объект общей мощностью 300 МВт укомплектован литий-ионными аккумуляторами Tesla Megapack в количестве более 200 штук. Сам объект предназначается для накопления энергии из возобновляемых источников Литий- ионные аккумуляторы трудно поддаются тушению и горят крайне интенсивно. Как правило возгорание аккумулятора электромобиля емкостью 50…100 кВт·ч удается локализовать только спустя несколько часов. Tesla Megapack это аккумулятор весом 13 тонн и емкостью 3 МВт·ч.
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Пожарные смогли локализовать возгорание только через 4 дня, сообщает Business Insider со ссылкой на Управление пожарной охраны Австралии (CFA). Ситуация осложнилась тем, что огонь с одной батареи перекинулся на другую. На сайте CFA уточняется, что ситуацию удалось взять под контроль только сегодня в 15:05 по местному времени. В тушении участвовали 30 пожарных машин и 150 пожарных. Для контроля концентрации ядовитых веществ в воздухе был привлечен научный сотрудник и подразделение дронов. Сейчас на месте продолжается контроль температуры для предотвращения повторного возгорания.
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