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Microsoft продолжает работу над редизайном приложений Windows для их соответствия обновленному интерфейсу Windows 11. Дизайн в новой версии ОС меняется и на этот раз компания должна доделать работу до конца, переработав все стандартные приложения. Накануне Microrosft показала, как будет выглядеть встроенный графический редактор Paint и приложение для просмотра фотографий Photos. Это заметил ресурс Windows Latest, сообщив, что Microsoft начнет выпуск обновленных приложений для Windows 11 в ближайшие несколько недель.

Unsplash Оригинальные фото Windows

Paint сохранил прежние инструменты и их расположение, изменились иконки, дизайн соответствует стилю Fluent Design с закругленными углами и соответствующим оформлением элементов. Из заголовка окна кнопки переехали в меню навигации и располагаются рядом со вкладками «Главная» и «Вид». В целом это старый добрый Paint, который просто получил свежий внешний вид.

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Что касается приложения для просмотра изображений, то в Windows 10 множество пользователей предпочитали вернуться к старому приложению, благо в системе оно осталось. Возможно, обновленная версия вызовет у сообщества больше симпатий. Как отмечается, приложение Photos получит не только обновленный дизайн, но и инструменты для быстрого редактирования, располагающиеся в верхней части окна. Также приложение должно стать производительнее.