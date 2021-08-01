В Польше ИТ специалиста уличили в майнинге на компьютерах штаб квартиры полиции
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Нередко в новостях появляются удивительные разоблачения майнеров, которые умудряются прятать и длительно маскировать фермы на своей работе. Где их только не обнаруживали: склады, фабрики, заводы, дата-центры, энергетические объекты, не говоря уже об обычных офисах. На этот раз отличился ИТ специалист, который работал в штаб-квартире польской полиции в Варшаве, сообщает новостной портал TVN24.
Сложно понять, чем думал ИТ специалист, превращая компьютеры полицейского участка в майнинговую сеть. Конечно, вычислили его достаточно быстро, как уточняется, сотрудником полиции он не был, это был гражданский служащий, вероятно, не имеющий доступа к внутренним базам данных, во всяком случае полиция отрицает возможный доступ к конфиденциальной информации.
Что интересно, ИТ специалист не просто установил на компьютеры программное обеспечение для майнинга, но и надлежащим образом подготовил их перед этим, укомплектовав современными видеокартами. Специалиста уволили, на данный момент ведется расследование.
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