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Несколько дней назад компания 3dfx Interactive подала признаки жизни, неожиданно анонсировав в Twitter свое возвращение спустя 20 лет. Компания-первохпроходец рынка графических ускорителей была признана банкротом в 2000 годах и затем поглощена NVIDIA, в которую перешли многие работники и патенты 3dfx. Анонс о возвращении вызывает множество вопросов, многие не понимают, какой продукт компания может предложить спустя столько лет. Подробности станут известны в четверг, 5 августа, но сегодня появился намек на то, чего стоит ожидать от приближающегося анонса.

В новом сообщении компания демонстрирует линейку Voodoo, а подпись «Скучаете по ним? Мы их тоже возвращаем» явно намекает на то, что 3dfx Interactive собирается возродить легендарные графические ускорители, но они являются не единственной и, возможно, не главной частью будущего анонса. Что же все-таки готовит компания, пока понять невозможно, среди предположений есть версии о возрождении старых ускорителей на базе более современных компонентов в виде ретро-серии для энтузиастов, но это только одна из догадок.