Palit оценила снижение производительности видеокарт после майнинга
Запрет майнинга в Китае и спад на рынке криптовалют привели к появлению достаточно большого количества видеокарт на вторичном рынке. Стоит ли покупать такие видеокарты — тема, которую обсуждают постоянно. Сравнения новых и «уставших» моделей часто демонстрируют несколько меньшую производительность последних.
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Свое мнение относительно покупки видеокарт после майнинга высказала компания Palit представителям польского ресурса Benchmark.pl. Покупка является лотереей, видеокарта может выйти из строя в любой момент и вернуть ее по гарантии не удастся. Компания признает, что определенного инструментария для выявления майнерских видеокарт нет, ориентироваться приходится на внешние признаки. Намеками может служить износ вентиляторов, ускоренное окисление паяных соединений — на эти признаки стоит обращать внимание и при покупке, если вы все таки решились на этот шаг.
Интересной информацией от Palit также является оценка потери производительности видеокарт после майнинга. По статистике сервисных испытаний, за год работы в майнинг ферме видеокарта может потерять до 10% производительности. Конкретные технические причины этого не уточняются, но можно предположить, что в основном они кроются в системе охлаждения, особенно это актуально для производительных, существенно разогревающихся моделей, где от постоянного воздействия высоких температур даже текут термопрокладки.
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