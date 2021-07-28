Курс биткоина снова преодолел отметку 40000 долларов США
Курс биткоина по отношению к доллару США снова преодолел отметку $40000. Аналитический ресурс Santiment недавно в очередной раз отмечал рост запасов у криптовалютных китов, что намекало на близость возможных положительных изменений на рынке, и вот картина действительно меняется. По новым данным Santiment, три ключевых метрики криптовалюты свидетельствуют о крайне положительной тенденции: «Социальные и торговые объемы BTC достигли 5-недельного максимума, а адресная активность — 3-недельного максимума. Когда это трио прыгает в унисон, обычно случаются хорошие вещи». С чем связан такой резкий взлет, неизвестно. Только вчера биткоин падал на фоне опровержения Amazon информации о планах работы с криптовалютой.
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Кроме этого, ресурс CoinDesk обратил внимание на прогноз американской майнинговой компании Luxor. Luxor говорит о скором росте сложности в сети биткоина. «Впервые с тех пор, как хешрейт в Китае исчез, мы ожидаем, что на следующей неделе корректировка будет положительной, примерно на 1,75%», — цитируется субботнее заявление компании.
Похоже, что после встряски в Китае ситуация стабилизируется. Майнеры обосновываются в других регионах, разворачивают оборудование и возвращаются в дело. Ждет ли нас очередной суперцикл?
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