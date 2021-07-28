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Представленный прошлой осенью ускоритель вычислений AMD Instinct MI100 на базе архитектуры CDNA смог преодолеть отметку 10ТФлопс в операциях двойной точности, как отмечала компания, это первое решение, которому удалось достичь такой производительности в FP64 операциях.

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Не прошло и года, как в сети появилась информация о новом ускорителе Instinct MI200 и эта модель должна быть в два раза производительнее MI100. В квартальном отчете, опубликованном AMD накануне, компания отмечает стратегически важные события, среди которых «начало поставок следующего поколения ускорителей AMD Instinct с архитектурой CDNA 2-го поколения».

Источник: AMD анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Официально характеристики Instinct MI200 не раскрыты, из обновлений Linux известно, что ускоритель должен получить MCM (чиплетный) дизайн и 128 ГБ HBM2e видеопамяти. По слухам, только один чиплет получит потоковых процессоров больше чем в монолитном Instinct MI100, а именно 8192. Общее количество потоковых процессоров составит 16384, а с видеопамятью каждый чиплет будет соединен через 4096-битную шину.

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