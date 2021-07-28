Первый многочиповый ускоритель вычислений AMD Instinct MI200 уже может поставляться клиентам
Представленный прошлой осенью ускоритель вычислений AMD Instinct MI100 на базе архитектуры CDNA смог преодолеть отметку 10ТФлопс в операциях двойной точности, как отмечала компания, это первое решение, которому удалось достичь такой производительности в FP64 операциях.
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Не прошло и года, как в сети появилась информация о новом ускорителе Instinct MI200 и эта модель должна быть в два раза производительнее MI100. В квартальном отчете, опубликованном AMD накануне, компания отмечает стратегически важные события, среди которых «начало поставок следующего поколения ускорителей AMD Instinct с архитектурой CDNA 2-го поколения».
Официально характеристики Instinct MI200 не раскрыты, из обновлений Linux известно, что ускоритель должен получить MCM (чиплетный) дизайн и 128 ГБ HBM2e видеопамяти. По слухам, только один чиплет получит потоковых процессоров больше чем в монолитном Instinct MI100, а именно 8192. Общее количество потоковых процессоров составит 16384, а с видеопамятью каждый чиплет будет соединен через 4096-битную шину.
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