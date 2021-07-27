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Инструменты для создания скриншотов веб-страниц в браузере востребованы многими пользователями. Для этого существует множество расширений. Некоторые браузеры предлагают такой функционал уже «из коробки», например Firefox, который, пожалуй, можно выделить за счет способности быстрого захвата отдельных элементов страницы.

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В Google Chrome встроенного расширения нет, пользователи выбирают из сторонних расширений интернет-магазина Chrome. Достаточно давно в браузере появилась возможность делать снимки DOM-элементов страницы с помощью инструментов для разработчиков и только теперь появились новости о том, что разработчики Chrome все-таки сделают встроенное расширение для этих целей.

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Об этом сообщил ресурс Windows Latest со ссылкой на патч Chromium, опубликованный накануне. Инструмент Google для создания снимков экрана появится в новом меню общего доступа. Скриншоты будут сохраняться в буфере обмена, что позволит использовать функцию облачного буфера в Windows 10 для хранения и синхронизации между устройствами. Изображение можно отредактировать, просто сохранить или поделиться им. Также Google добавит в браузер поддержку Google Lens для быстро поиска изображений в интернете из контекстного меню.