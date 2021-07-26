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Дальность хода одна из основных характеристик электромобиля. Автопроизводители стремятся разработать как можно более емкие аккумуляторы, ускорить их зарядку, используют системы рекуперации и оснащают электромобили солнечными панелями. Однако в разработке находится решение, которое позволит забыть о дальности хода и подзарядке, во всяком случае, на главных транспортных магистралях.

Речь идет о бетонных дорогах, в которые будет «встроена» беспроводная зарядка. Как сообщает ресурс Autoblog, возможность строительства такой дороги рассматривается в США департаментом транспорта штата Индиана в сотрудничестве с Университетом Пердью и немецкой компанией Magment, которая и является разработчиком специальной цементной смеси с магнитными частицами.

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На данный момент запланированы трехэтапные испытания пригодности состава, в том числе, состав должен обеспечивать динамическую (на ходу) зарядку электрических грузовиков мощностью 200 кВт. Первые два этапа лабораторные, а третий этап подразумевает строительство тестового участка общего пользования протяженностью около 370 км.

Сама Magment говорит о высокой эффективности передачи энергии вплоть до 95%, устойчивости к погодным условиям, высокой теплопроводности и износостойкости. Применение состава не требует изменения технологии строительства. Компания предлагает свои решения для автомагистралей, складов и станций зарядки.