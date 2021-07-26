SSD накопитель Asgard со 128-слойной китайской NAND развивает скорость до 7500 МБ/с
Китайский производитель оперативной памяти и твердотельных накопителей Asgard демонстрирует свою готовность к серьезной борьбе за лидерство. Компания одной из первых анонсировала свои модули памяти DDR5, а теперь удивляет новым PCIe 4 накопителем.
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Новинка Asgard AN4 привлекла внимание ресурса Tom’s Hardware своими характеристиками. Отмечается, что в качестве контроллера используется Rainier IG5236 — разработка компании Innogrit, основанной бывшими сотрудниками Marvell. Память представлена решением китайской компании Yangtze Memory Technologies (YMTC): 128-слойной 3D NAND TLC с 3-битовыми ячейками и архитектурой Xtacking 2.0, которая подразумевает использование отдельных кристаллов для ячеек памяти и цепей управления, связанных между собой вертикальными межсоединениями.
Заявленные характеристики впечатляют, максимальные скорости последовательного чтения и записи: 7500 МБ/с и 5500 МБ/с соответственно. Результаты тестирования уже появились на китайской платформе Bilibili и они подтверждают заявленные характеристики, но только при работе шины PCIe с полезной нагрузкой в 512 байт — режим поддерживается только платформой AMD.
В 10 тестах из 16 Asgard AN4 опередил два других решения на том же контроллере, но с памятью Kioxia и Micron. Если сравнивать только последовательные скорости, память YMTC оказалась быстрее 96-слойной Kioxia на 7…9%, но медленнее 176-слойной Micron примерно на 2%.
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