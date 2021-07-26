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В графической архитектуре RDNA3 может не найтись места блокам Compute Units

Похоже, что нас ожидает изменение привычного строения графических процессоров от AMD.
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Недавно энтузиасты собрали воедино все слухи о будущих видеокартах GeForce RTX 40, говоря о 18432 CUDA-ядрах во флагманском чипе. Теперь дело дошло и до Navi31 от AMD. Ранее один из информаторов выразил уверенность в том, что Navi31 получит 60 блоков WGP (Work Group Processor), речь шла об одном чиплете, которых во флагманской видеокарте следующего поколения должно быть два.

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Как известно, в текущих графических процессорах каждый блок WGP состоит из пары вычислительных блоков CU (Compute Unit), значит два чиплета по 60 WGP в сумме дают 15360 потоковых процессоров SP (Streaming Processor), но только если каждый CU по-прежнему содержит 64 SP. Мнение инсайдеров начинает расходиться, когда речь заходит о количестве промежуточных блоков. Причиной этого могут быть изменения в дизайне, наподобие тех, что произошли в архитектуре NVIDIA Ampere.

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Ресурс VideoCardz сообщает со ссылкой на ветерана форума Beyond3D под никнеймом Bondrewd и 3DCenter, что в RDNA3 может исчезнуть разделение на вычислительные блоки CU, а каждый WGP будет содержать по 256 потоковых процессоров SP, что в два раза больше, чем в RDNA2. В итоге информация о 15360 SP снова подтверждается, но уже с другой конфигурацией — 30 WGP по 256 SP в каждом.

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