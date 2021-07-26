Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно энтузиасты собрали воедино все слухи о будущих видеокартах GeForce RTX 40, говоря о 18432 CUDA-ядрах во флагманском чипе. Теперь дело дошло и до Navi31 от AMD. Ранее один из информаторов выразил уверенность в том, что Navi31 получит 60 блоков WGP (Work Group Processor), речь шла об одном чиплете, которых во флагманской видеокарте следующего поколения должно быть два.

реклама

Как известно, в текущих графических процессорах каждый блок WGP состоит из пары вычислительных блоков CU (Compute Unit), значит два чиплета по 60 WGP в сумме дают 15360 потоковых процессоров SP (Streaming Processor), но только если каждый CU по-прежнему содержит 64 SP. Мнение инсайдеров начинает расходиться, когда речь заходит о количестве промежуточных блоков. Причиной этого могут быть изменения в дизайне, наподобие тех, что произошли в архитектуре NVIDIA Ampere.

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки Еще одна 3060 Ti даже дешевле Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Ресурс VideoCardz сообщает со ссылкой на ветерана форума Beyond3D под никнеймом Bondrewd и 3DCenter, что в RDNA3 может исчезнуть разделение на вычислительные блоки CU, а каждый WGP будет содержать по 256 потоковых процессоров SP, что в два раза больше, чем в RDNA2. В итоге информация о 15360 SP снова подтверждается, но уже с другой конфигурацией — 30 WGP по 256 SP в каждом.