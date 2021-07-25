Seagate близка к началу выпуска потребительских 20 ТБ жестких дисков
Комментируя финансовые результаты за 2 квартал, генеральный директор Seagate Дэйв Мосли сообщил, что в текущем году жесткие диски объемом 20 ТБ станут доступны для большего количества потребителей. Текущие накопители Seagate объемом 20 ТБ используют магнитную запись с подогревом и поставляются корпоративным клиентам. Для других сегментов рынка компания предложит 20 ТБ модели на базе технологий перпендикулярной и черепичной магнитной записи.
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«Мы готовим несколько различных 20-терабайтных платформ - PMR, SMR, HAMR. У каждой из них свои особенности, и они предназначены для разных целевых потребителей, поэтому для каждой из них установлены свои квалификационные графики», — отметил Мосли, добавив, что компания агрессивно работает над внедрением 20 терабайт моделей и использует все инструменты в своем арсенале, создавая продукты для разных сегментов рынка.
Совместимые с PMR головки и диски уже находятся в крупносерийном производстве для моделей емкостью вплоть до 18 ТБ. Seagate активно работает с клиентами, предоставляя образцы новых дисков, ускоренно проходит квалификацию и поэтому оптимистично оценивает шансы появления 20 ТБ дисков во второй половине года.
Источник: Seeking Alpha
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