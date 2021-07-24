Sony случайно опубликовала подборку бесплатных игр PlayStation Plus на август
Последняя среда месяца является днем, когда Sony раскрывает набор бесплатных игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus. За несколько суток до этого тематические ресурсы пытаются предугадать состав очередной подборки, а владельцы подписки ждут новостей от различных инсайдеров. Но в этот раз произошел конфуз, Sony случайно раскрыла подборку бесплатных игр на август, что успел заметить ресурс Pushsquare. На данный момент страница удалена, но список теперь известен.
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Традиционно игроков ожидает три новые игры, одна из них для владельцев новой PlayStation 5 — это Hunter's Arena: Legends. Смесь файтинга, RPG и королевской битвы в фэнтезийном мире дебютирует на консолях PlayStation и сразу попадает в бесплатную подборку. В игре обещают кроссплей между консолями и ПК. К слову, в ролике Hunter's Arena: Legends на YouTube канале PlayStation также указано, что игра войдет в подборку PlayStation Plus. Для владельцев PlayStation 4 доступ будет открыт к достаточно увлекательному и забавному шутеру от третьего лица Plants vs. Zombies: Битва за Нейборвиль и симулятору тенниса Tennis World Tour 2, отличное дополнение для любителей спортивной игры к просмотру матчей Олимпийских игр в Токио.
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