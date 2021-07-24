Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Sony случайно опубликовала подборку бесплатных игр PlayStation Plus на август

Файтинг, шутер и спортивная игра ждут обладателей подписки.
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Обвал цен на 3060 и в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Последняя среда месяца является днем, когда Sony раскрывает набор бесплатных игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus. За несколько суток до этого тематические ресурсы пытаются предугадать состав очередной подборки, а владельцы подписки ждут новостей от различных инсайдеров. Но в этот раз произошел конфуз, Sony случайно раскрыла подборку бесплатных игр на август, что успел заметить ресурс Pushsquare. На данный момент страница удалена, но список теперь известен.

Оригинальное фото: Tamara Bitter, Unsplash

реклама

 

Традиционно игроков ожидает три новые игры, одна из них для владельцев новой PlayStation 5 — это Hunter's Arena: Legends. Смесь файтинга, RPG и королевской битвы в фэнтезийном мире дебютирует на консолях PlayStation и сразу попадает в бесплатную подборку. В игре обещают кроссплей между консолями и ПК. К слову, в ролике Hunter's Arena: Legends на YouTube канале PlayStation также указано, что игра войдет в подборку PlayStation Plus. Для владельцев PlayStation 4 доступ будет открыт к достаточно увлекательному и забавному шутеру от третьего лица Plants vs. Zombies: Битва за Нейборвиль и симулятору тенниса Tennis World Tour 2, отличное дополнение для любителей спортивной игры к просмотру матчей Олимпийских игр в Токио.

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
RTX 3070 Ti дешевле всего в KNS.RU
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony playstation бесплатные игры
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
16
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
36
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
56
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
64
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 64
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
22 июля 2021 56
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга пришли на рынок РФ – цены до 30 000 дешевле обычных версий
43
Стало известно, что Илон Маск купил 41 000 Bitcoin на 1,5 млрд долларов при курсе 36 000
18
Том Хендерсон рассказал о GTA 6 и будущем серии GTA
5
Вирус MosaicLoader, который способен запустить майнинг криптовалюты, распространяется через пиратское ПО
8
Анонсирован ремейк Dead Space на движке Frostbite
38
Биткоин продолжил рост после интервью Илона Маска, а аналитики РБК ожидают подорожания до $40 000
23
Цены на GeForce RTX 3060 могут упасть, а RTX 3070 будет интересна для майнеров — инсайдер
43
Игрок Minecraft на протяжение семи лет переносил реальные города в свой мир
+
MIUI 11 запустили на iPhone SE
2
Выход Radeon RX 6600 XT может привести к падению стоимости GeForce RTX 3060 ниже 400 долларов
24
Предварительный список из 70 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение Android 12
3
NVIDIA не спешит выпускать видеокарты LHR, а падение цен на GeForce RTX 3070 ожидается в 4 квартале
22
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
22
Майнеры неохотно расстаются с видеокартами, а снижение цен на вторичке замедлилось – Tomshardware
61
Украинская сеть супермаркетов «Сильпо» запустила борщ с багетом в космос
24
В Steam можно бесплатно поиграть в Battlefield 1 и получить полезное DLC
+
Обновление Los Santos Tuners привлекло в GTA Online рекордную аудиторию
6
20 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12.5
+
Видеокарта Radeon RX 7900 XT получит 15 360 ядер и может поступить в производство уже в 2021 году
15
Цена Radeon RX 6600 XT может оказаться в 2 раза выше рекомендованной для GeForce RTX 3060
42

Популярные статьи

Выясняем, на что она способна Geforce GT730 2Gb в 2021 году
99
Мой итог по SFF компу
49
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
36
Июльская распродажа – Windows 10 Pro за $6.25 и скидки до 90% на программное обеспечение
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
16
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Распродажа в Keysbuff – ключ для Windows 10 по цене 1 000 рублей

Сейчас обсуждают

HPDDLXPLD
19:48
Интересно, осиновый колл спасет мир от этой ебанашки?
Подорожание Эфира привело к росту доходов майнеров – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 8.5 месяцев
VRoman
19:40
В простое... ЦЕННО! Теперь комп можно не выключать на ночь.
Первые кристаллы GPU RDNA 3 для топовых и доступных моделей AMD будут выпущены к концу года — инсайд
Эдгар Кот
19:38
Они не майнят лучше, не надо дезинфу кидать. Факт лишь в том, что они тоже могут шиткоины майнить всякие и пока что профитно вполне. Но это может быть временно. А что то более толковое карты не майнял...
GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга пришли на рынок РФ – цены до 30 000 дешевле обычных версий
Evgeniy Som
19:37
надо чтобы при 144Гц и 144 фпс было также, иначе только меньше размазывания при вращение камеры можно заметить.
LG планирует начать производство игровых мониторов с кадровой частотой 480 Гц
Михаил
19:35
А почему ты сравниваешь 3600Х который будет работать на мамке даже за 4 тысячи. Я тебе еще раз привожу, что на интел надо брать, мать на чипсете 590Z чтобы получить все плюшки, остальное получится на ...
Дефицит компонентов может заставить Intel поднять цены на настольные процессоры во 2 половине 2021
Собакевич
19:34
Я (чисто из-за шила в жопе, скучно...) заменил Dark Rock Pro4 на кастом Alphacool. Чудес не ждал - ну, разве что чуть-чуть :) , и не получил. Что вышло: 1. На материнке больше нет гигантской (и тяжеле...
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
Sergey Grigorev
19:28
А другого от АМД и не ожидалось. Либо бумага , либо образцы для витрин и блоггеров. Связались со своими консолями и рынок потеряли, олухи-мархетолухи...
AMD Radeon RX 6600 XT поступит в продажу в небольших количествах
omoikane
19:28
via по факту долгие годы только чипы всякие клепала. В свое время они делали сносные процы для настолок, Cyrix(купленые VIA, от туда и лицензия). Сейчас там что то тоже у них в планах было, но компани...
Китайский процессор ZhiQing 800 получит 500 ядер, 40 млрд транзисторов, 7-нм и выйдет в 2021 году
nikolai3anv
19:26
Опять таблетку пропустил?
Цена Radeon RX 6600 XT может оказаться в 2 раза выше рекомендованной для GeForce RTX 3060
Dmitry Mitry
19:25
Толстый для 11 лет. Родителям не гефорсы ему надо покупать, а гнать на пробежки палкой
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем