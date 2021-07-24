Дизайн GeForce RTX 40 утвержден и предназначен для 5-нм техпроцесса TSMC — данные инсайдеров
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Последние несколько дней в сети то и дело всплывали обрывки информации о будущих видеокартах NVIDIA на базе архитектуры Lovelace. Все кусочки пазла собрал ресурс VideoCardz, опубликовав цельную картину, позволяющую понять, что и когда стоит ожидать от компании NVIDIA. Вся информация собрана из множества слухов, но их источниками являются достаточно известные и зарекомендовавшие себя инсайдеры:
- изготовление графических процессоров поручено TSMC, Lovelace будет использовать 5-нм техпроцесс, базовый N5 или улучшенный N5P (@Greymon55)
- конфигурация графических процессоров утверждена, поэтому спецификации из недавно появившихся слухов могут быть близки к реальности — флагманскому чипу AD102 предсказывают наличие 144 мультипроцессоров и 18432 CUDA-ядер (@kopite7kimi)
- NVIDIA не допустит лидерство конкурента на рынке игровых видеокарт, для этого создается запасной вариант графического процессора на базе архитектуры Hopper — GH202. Он заменит AD102, если флагман AMD RDNA3 будет производительнее (@kopite7kimi)
- NVIDIA стремится удешевить производство для снижения итоговой цены продуктов и жесткой конкуренции (Moore's Law is Dead)
- появление видеокарт GeForce RTX 40 на базе Lovelace не стоит ожидать до конца 2022 года, как отмечалось ранее, в начале 2021 на рынке могут появиться SUPER варианты текущей линейки.
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