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Дизайн GeForce RTX 40 утвержден и предназначен для 5-нм техпроцесса TSMC — данные инсайдеров

Последняя неофициальная информация о будущих видеокартах NVIDIA. Похоже, что компания готовится к серьезному противостоянию.
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Оригинальная фотография Fredrick Tendong, Unsplash

 

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Последние несколько дней в сети то и дело всплывали обрывки информации о будущих видеокартах NVIDIA на базе архитектуры Lovelace. Все кусочки пазла собрал ресурс VideoCardz, опубликовав цельную картину, позволяющую понять, что и когда стоит ожидать от компании NVIDIA. Вся информация собрана из множества слухов, но их источниками являются достаточно известные и зарекомендовавшие себя инсайдеры:

  • изготовление графических процессоров поручено TSMC, Lovelace будет использовать 5-нм техпроцесс, базовый N5 или улучшенный N5P (@Greymon55)
  • конфигурация графических процессоров утверждена, поэтому спецификации из недавно появившихся слухов могут быть близки к реальности — флагманскому чипу AD102 предсказывают наличие 144 мультипроцессоров и 18432 CUDA-ядер (@kopite7kimi)
  • NVIDIA не допустит лидерство конкурента на рынке игровых видеокарт, для этого создается запасной вариант графического процессора на базе архитектуры Hopper — GH202. Он заменит AD102, если флагман AMD RDNA3 будет производительнее (@kopite7kimi)
  • NVIDIA стремится удешевить производство для снижения итоговой цены продуктов и жесткой конкуренции (Moore's Law is Dead)
  • появление видеокарт GeForce RTX 40 на базе Lovelace не стоит ожидать до конца 2022 года, как отмечалось ранее, в начале 2021 на рынке могут появиться SUPER варианты текущей линейки.
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Дизайн GeForce RTX 40 утвержден и предназначен для 5-нм техпроцесса TSMC — данные инсайдеров
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