Windows 11 LTSC появится не ранее 2024 года
Компания Microsoft предлагает корпоративным клиентам несколько вариантов операционной системы Windows 10. Один из них — это версия с расширенным сроком поддержки Long-Term Servicing Channel или LTSC. Версия LTSC подходит пользователям, которых вполне устраивает не самая современная сборка, что позволяет свести к минимуму количество возможных проблем при обновлении. При этом все ключевые обновления безопасности LTSC версия получает.
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На данный момент самой современной Windows 10 в канале LTSC является версия 1809, расширенная поддержка которой будет осуществляться вплоть до 2029 года. Но как мы знаем, в конце года Microsoft выпустит большое обновление Windows 10 21H2 и начнет распространение Windows 11, появится и новая версия LTSC. Об этом представители компании недавно рассказали в рамках сессии вопросов и ответов Windows 11 and Windows 10 servicing & lifecycle.
Как сообщили представители Microsoft, новая LTSC будет основана на Windows 10 21H2, а не на Windows 11. Новейшая система от Microsoft ляжет в основу LTSC-варианта через 3 года, не ранее. Длительность поддержки — 5 лет.
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