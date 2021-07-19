3DCenter фиксирует остановку снижения цен на видеокарты вдалеке от рекомендованных значений
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Упадок на рынке криптовалют ослабил спрос на видеокарты и цены на них постепенно начали снижаться. До этого они были настолько высоки, что радоваться этому снижению никто не спешил, хотя тенденция безусловно вселяла положительный настрой. В Европе спустя несколько месяцев цены достигли показателей начала года, когда превышение относительно рекомендованной цены составляло около 50%. Похоже, что дальнейший спад прекратился и цены стабилизировались на этой отметке, что нельзя назвать хорошими новостями.
Ресурс 3DCenter опубликовал обновленный отчет по ценам в Германии и Австрии. По представленным данным видно, что за две последние недели видеокарты AMD Radeon RX серии 6000 выросли в цене на 3%. Модели NVIDIA RTX 30 серии продолжили дешеветь, но снижение уже невелико, те же 3%. Как отмечает VideoCardz, главная причина замедления в политике розничных продавцов, которые закупали видеокарты по более высоким ценам. Но есть и другие факторы, поставки видеокарт сокращаются с наполнением майнерами вторичного рынка, напоминает HardwareTimes.
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