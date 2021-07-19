Намек на дату выпуска Windows 11 обнаружили в примечаниях к драйверу Intel
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Microsoft анонсировала Windows 11 24 июня, но не раскрыла сроки появления финальной сборки новой операционной системы (ОС). Сроки релиза Windows 11 связывают с появлением новых процессоров от компании Intel, для них в новой системе должны предусмотреть улучшения планировщика заданий, чтобы раскрыть весь потенциал от сочетания производительных и эффективных ядер 12-го поколения Core. Поэтому подсказки, позволяющие определить более точную дату появления Windows 11, можно встретить в документации Intel.
Ресурс Windows Latest обнаружил одну из подсказок в обновленных драйверах Intel DCH GPU 30.0.100.9684, в прилагаемой документации компания явно указывает, что Windows 11 является октябрьским обновлением 21H2. Как отмечает ресурс, с учетом остальных намеков, найденных в ряде других источник, начало распространения Windows 11 должно выпасть на третью или четвертую неделю месяца. В октябре Microsoft также планирует выпустить Windows 10 версии 21H2 с большим количеством исправлений.
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