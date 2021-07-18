Warframe получит кроссплей и появится на мобильных устройствах
Одной из главных новостей конференции TennoCon 2021 стало заявление разработчиков Digital Extremes о работе над подготовкой популярного онлайн экшена Warframe к кросс-платформенной модели с сохранением прогресса между платформами. Это то, чего уже несколько лет ждут игроки. Объединение платформ — тренд, который сейчас набирает обороты.
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Это действительно удобно, вы можете менять игровое устройство и сохранять все свои достижения, а также объединяться с игроками, которые обладают совершенно разными игровыми платформами. Персональный компьютер, консоли Microsoft Xbox, Sony PlayStation, даже портативная Nintendo Switch — владельцы этих устройств объединяются в одно большое сообщество. Дополнительный плюс от этого — теперь все платформы будут получать обновления одновременно. Но и это еще не все. Warframe готовится к дебюту на мобильных устройствах.
Точные сроки по внедрению поддержки кроссплея и кросспрогресса не названы, из заявлений разработчиков можно предположить, что работы находятся на завершающей стадии и долгожданное обновление, возможно, появится к концу этого года.
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