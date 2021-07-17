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Кража электроэнергии во время недавнего взлета криптовалютного рынка стала огромной проблемой для множества стран. Малайзия не исключение, волна майнинга захлестнула и эту страну. Нагрузка на энергосистему многократно возросла, что приводило не только к локальным нарушениям энергоснабжения, но и к отключению целых городов от электроэнергии, а поставщики энергоресурсов терпели огромные убытки.

Pixabay Оригинальное фото Jemzo реклама

Правоохранительные органы Малайзии действуют достаточно решительно. Новостной ресурс dayakdaily цитирует заявление начальника полиции одного из городов, который сообщил, что несколько зданий, где располагались крадущие электроэнергию майнинговые предприятия, были разрушены. А недавно полиция арестовала еще одну группировку и изъяла оборудование для добычи биткоинов на сумму около 1,3 миллиона долларов США. Более 1000 ASIC майнеров без сожаления отправились под каток, который показательно и с большим энтузиазмом превратил дорогостоящее оборудование в груду металлолома.

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