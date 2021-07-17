В Малайзии более 1000 ASIC майнеров отправили под каток
Кража электроэнергии во время недавнего взлета криптовалютного рынка стала огромной проблемой для множества стран. Малайзия не исключение, волна майнинга захлестнула и эту страну. Нагрузка на энергосистему многократно возросла, что приводило не только к локальным нарушениям энергоснабжения, но и к отключению целых городов от электроэнергии, а поставщики энергоресурсов терпели огромные убытки.
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Правоохранительные органы Малайзии действуют достаточно решительно. Новостной ресурс dayakdaily цитирует заявление начальника полиции одного из городов, который сообщил, что несколько зданий, где располагались крадущие электроэнергию майнинговые предприятия, были разрушены. А недавно полиция арестовала еще одну группировку и изъяла оборудование для добычи биткоинов на сумму около 1,3 миллиона долларов США. Более 1000 ASIC майнеров без сожаления отправились под каток, который показательно и с большим энтузиазмом превратил дорогостоящее оборудование в груду металлолома.
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