Ford представила духи с запахом бензина и нотками лошадей
В ближайшие 10-15 лет автомобили с привычными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) постепенно начнут уходить в прошлое. Многие автовладельцы не представляют свою жизнь без звука ДВС, запаха бензина и жженой резины. Компания Ford провела опрос автовладельцев и выяснила, что для 20% из них запах бензина чуть ли не самое главное в автомобиле, а 70% будет сильно скучать без этого «аромата».
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Чтобы угодить автовладельцам и ускорить их переход на электромобили, Ford решила разработать специальный аромат в сотрудничестве с парфюмерной фирмой Olfiction. Аромат получил название Mach-Eau, созвучное с названием спортивного электро-кроссовера Ford Mach-E GT. Это не просто ароматизатор с химическим запахом бензина, а нечто большее, «способное доставить удовольствие любому автовладельцу».
Ford приблизительно описывает, что ожидает при встрече с Mach-Eau: «дымные аккорды, элементы резины и даже звериный элемент, отсылающий к наследию Mustang». Звучит странно, особенно «звериный элемент», который, как уточняется, создаст впечатление лошадей. Также подчеркивается работа Olfiction, которая изучила химические вещества салонов автомобилей и добилась нужного сочетания, используя синий имбирь, лаванду, герань, сандал и другие компоненты. Купить аромат на данный момент нельзя, когда он будет доступен и будет ли вообще, компания не уточняет.
Источник: Ford
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