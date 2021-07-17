Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В ближайшие 10-15 лет автомобили с привычными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) постепенно начнут уходить в прошлое. Многие автовладельцы не представляют свою жизнь без звука ДВС, запаха бензина и жженой резины. Компания Ford провела опрос автовладельцев и выяснила, что для 20% из них запах бензина чуть ли не самое главное в автомобиле, а 70% будет сильно скучать без этого «аромата».

Pixabay Оригинальное фото andreas160578 реклама

Чтобы угодить автовладельцам и ускорить их переход на электромобили, Ford решила разработать специальный аромат в сотрудничестве с парфюмерной фирмой Olfiction. Аромат получил название Mach-Eau, созвучное с названием спортивного электро-кроссовера Ford Mach-E GT. Это не просто ароматизатор с химическим запахом бензина, а нечто большее, «способное доставить удовольствие любому автовладельцу».

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Ford приблизительно описывает, что ожидает при встрече с Mach-Eau: «дымные аккорды, элементы резины и даже звериный элемент, отсылающий к наследию Mustang». Звучит странно, особенно «звериный элемент», который, как уточняется, создаст впечатление лошадей. Также подчеркивается работа Olfiction, которая изучила химические вещества салонов автомобилей и добилась нужного сочетания, используя синий имбирь, лаванду, герань, сандал и другие компоненты. Купить аромат на данный момент нельзя, когда он будет доступен и будет ли вообще, компания не уточняет.

Источник: Ford