Valve рассказала о SSD накопителе в Steam Deck и возможности его замены
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Новая игровая консоль Valve вызвала нешуточный ажиотаж. Компактность, многофункциональность, гибкость и открытость — лишь некоторые из достоинств Steam Deck. «Железная начинка» также отличная, но к ней есть некоторые вопросы. Пользователей интересует, какой накопитель используется в Steam Deck, можно ли его заменить для увеличения доступного объема. На этот вопрос ответил сам Гейб Ньюэлл одному из пользователей Reddit, который, в свою очередь, поделился полученной информацией на форумах.
В консоли используется диск NVMe формата 2230 с разъемом M.2, который действительно доступен на рынке, но не является широко распространенным. Со слов компании, заменить его не получится, это примечание уже добавлено в технические характеристики Steam Deck на официальном сайте.
Таким образом, Steam Deck использует стандартный M.2 накопитель 2230 и, судя по всему, он съемный, а значит теоретическая возможность его замены имеется, несмотря на отрицательный ответ компании. Вполне возможно, что энтузиасты найдут решение и накопитель можно будет заменить.
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